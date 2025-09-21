Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πωλήσεις in United States στην F5 Networks ανέρχεται σε $238K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της F5 Networks. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Σύνολο ανά έτος
$157K
Επίπεδο
-
Βάση
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Μπόνους
$7.1K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη F5 Networks?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Πωλήσεις at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Πωλήσεις role in United States is $187,000.

Άλλοι Πόροι