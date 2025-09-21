Κατάλογος Εταιρειών
F5 Networks
F5 Networks Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην F5 Networks ανέρχεται σε $276K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της F5 Networks. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
F5 Networks
Solutions Architect
Σύνολο ανά έτος
$276K
Επίπεδο
Βάση
$220K
Stock (/yr)
$35K
Μπόνους
$21K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη F5 Networks?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην F5 Networks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην F5 Networks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αρχιτέκτονας Λύσεων at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $471,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Αρχιτέκτονας Λύσεων role in United States is $255,000.

