Κατάλογος Εταιρειών
Extreme Networks
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Extreme Networks Μισθοί

Ο μισθός της Extreme Networks κυμαίνεται από $97,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $243,775 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Extreme Networks. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
P3 $104K
P4 $104K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$97K
Μηχανικός Υλικού
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Μάρκετινγκ
$166K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$211K
Διαχειριστής Προϊόντος
$133K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$176K
Πωλήσεις
$244K
Μηχανικός Πωλήσεων
$192K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $195K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$147K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Extreme Networks είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $243,775. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Extreme Networks είναι $156,225.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Extreme Networks

Σχετικές Εταιρείες

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι