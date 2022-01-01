Extreme Networks Μισθοί

Ο μισθός της Extreme Networks κυμαίνεται από $97,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $243,775 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Extreme Networks . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025