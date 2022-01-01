Unternehmensverzeichnis
ExxonMobil
ExxonMobil Gehälter

ExxonMobils Gehaltsbereich reicht von $3,481 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $290,000 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ExxonMobil. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Maschinenbauingenieur
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Software-Ingenieur
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack-Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

Chemieingenieur
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Verfahrensingenieur

Produktmanager
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektmanager
CL23 $118K
CL27 $214K
Technischer Programmmanager
CL26 $182K
CL28 $290K
Geschäftsentwicklung
Median $200K
Datenwissenschaftler
Median $35.8K
Informationstechnologe (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardware-Ingenieur
Median $140K
Produktdesigner
Median $120K
Bauingenieur
Median $231K
Buchhalter
$17.6K
Biomedizintechniker
$136K
Geschäftsabläufe
$114K
Manager für Geschäftsabläufe
$139K
Business-Analyst
$19.1K
Regelungstechniker
$171K
Datenanalyst
$26K
Elektroingenieur
$164K
Finanzanalyst
$18.4K
Geologieingenieur
$169K
Personalwesen
$3.5K
Unternehmensberater
$38.8K
Marketing-Operations
$149K
Programmmanager
$181K
Vertrieb
$125K
Cybersicherheitsanalyst
$115K
Lösungsarchitekt
$43.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ExxonMobil ist Technischer Programmmanager at the CL28 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $290,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ExxonMobil beträgt $134,342.

