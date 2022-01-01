Unternehmensverzeichnis
Texas Instruments Gehälter

Texas Instrumentss Gehaltsbereich reicht von $2,448 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $295,470 für einen Rechtsabteilung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Texas Instruments. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Hardware-Ingenieur
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analog-Ingenieur

ASIC-Ingenieur

SoC-Ingenieur

Embedded Hardware-Ingenieur

Software-Ingenieur
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Embedded Systems Software-Entwickler

Elektroingenieur
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Maschinenbauingenieur
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Fertigungsingenieur

Konstrukteur

Testingenieur

Wartungsingenieur

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Chemieingenieur
Median $113K

Verfahrensingenieur

Anlagen-Ingenieur

Vertrieb
26 $196K
28 $249K

Außendienstmitarbeiter

Projektmanager
Median $185K
Vertriebsingenieur
24 $156K
26 $191K
Produktdesigner
Median $125K
Software-Engineering-Manager
Median $97.4K
Programmmanager
Median $252K
Unternehmensanalyst
Median $105K
Geschäftsentwicklung
Median $259K
Informationstechnologe (IT)
Median $86K
Lösungsarchitekt
Median $156K
Buchhalter
$45.2K
Manager für Geschäftsabläufe
$227K
Datenanalyst
$86.3K
Datenwissenschaftler
$112K
Facility-Manager
$206K
Finanzanalyst
$128K
Grafikdesigner
$106K
Personalwesen
$88.9K
Rechtsabteilung
$295K
Marketing-Operations
$45.5K
Werkstoffingenieur
$161K
Produktdesign-Manager
$69.6K
Produktmanager
$72.8K
Technischer Kundenberater
$203K
Technischer Programmmanager
$207K
Risikokapitalgeber
$2.4K
Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

0%

JAHR 3

100%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Texas Instruments unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 4th-JAHR (100.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Texas Instruments ist Rechtsabteilung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $295,470. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Texas Instruments beträgt $124,324.

