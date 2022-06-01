Virksomhedskatalog
Intapp
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Intapp Lønninger

Intapps løninterval spænder fra $72,507 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $233,825 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intapp. Sidst opdateret: 8/10/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Produktdesigner
Median $108K
Produktchef
Median $144K
Revisor
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
IT-specialist
$234K
Marketing
$102K
Produktdesign Manager
$95.5K
Projektleder
$164K
Salg
$120K
Softwareingeniør
$119K
Software Engineering Leder
$129K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Intapp er IT-specialist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $233,825. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Intapp er $119,799.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Intapp

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer