Virksomhedsoversigt
Intapp
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Revisor

  • Alle Revisor Lønninger

Intapp Revisor Lønninger

Den gennemsnitlige Revisor samlede kompensation in United Kingdom hos Intapp spænder fra £44.8K til £65.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intapp's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Revisor indberetningers hos Intapp for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

£121K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.7K+ (nogle gange £227K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Revisor tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

El paquete salarial más alto reportado para un Revisor en Intapp in United Kingdom tiene una compensación total anual de £65,077. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp para el puesto de Revisor in United Kingdom es £44,843.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Intapp

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer