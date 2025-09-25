Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Information Technologist (IT) samlede kompensation hos Intapp spænder fra $200K til $280K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intapp's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$216K - $251K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$200K$216K$251K$280K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en jobFamilies.Information Technologist (IT) hos Intapp ligger på en årlig samlet kompensation på $279,650. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intapp for jobFamilies.Information Technologist (IT) rollen er $199,750.

Andre ressourcer