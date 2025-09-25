Virksomhedsoversigt
Intapp
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

Intapp Software Engineering Leder Lønninger

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder samlede kompensation in United Kingdom hos Intapp spænder fra £78.8K til £112K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intapp's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£89.5K - £106K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£78.8K£89.5K£106K£112K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Software Engineering Leder indberetningers hos Intapp for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

£121K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.7K+ (nogle gange £227K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Engineering Leder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Intapp in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £111,883. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intapp for Software Engineering Leder rollen in United Kingdom er £78,805.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Intapp

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer