ICON Lønninger

ICON's løn spænder fra $94,097 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $173,400 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ICON . Sidst opdateret: 10/17/2025