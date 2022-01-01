Roblox Lønninger

Robloxs løninterval spænder fra $19,386 i total kompensation årligt for en Grafisk designer i den nedre ende til $1,200,556 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Roblox. Sidst opdateret: 8/19/2025
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:
33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% optjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
