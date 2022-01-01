Virksomhedskatalog
Roblox
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Roblox Lønninger

Robloxs løninterval spænder fra $19,386 i total kompensation årligt for en Grafisk designer i den nedre ende til $1,200,556 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Roblox. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Machine learning-ingeniør

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Netværksingeniør

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Produktions softwareingeniør

Sikkerheds softwareingeniør

Site Reliability-ingeniør

Videospil softwareingeniør

Produktchef
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Rekrutteringskonsulent
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Teknisk rekrutteringsmedarbejder

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktdesigner
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-designer

Datascientist
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Software Engineering Leder
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansanalytiker
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administrativ assistent
$141K
Forretningsanalytiker
$161K
Data Science Leder
$564K
Grafisk designer
$19.4K
HR
$281K
IT-specialist
$275K
Produktdesign Manager
$467K
Programleder
$296K
Cybersikkerhedsanalytiker
$318K
Teknisk programleder
$274K
Teknisk forfatter
$191K
Tillid og sikkerhed
$228K
Venturekapitalist
$653K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Roblox er Softwareingeniør at the TD1 level med en årlig samlet kompensation på $1,200,556. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Roblox er $332,693.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Roblox

Relaterede virksomheder

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer