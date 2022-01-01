Airbnb Lønninger

Virksomhedsoversigt
Airbnb's løn spænder fra $33,473 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $836,108 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Airbnb. Sidst opdateret: 9/4/2025

Airbnb logo

$57K

Software Ingeniør
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Ingeniør

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Data Scientist
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktleder
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produktdesigner
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Designer

Software Engineering Leder
M1 $602K
M2 $765K
Rekrutterer
G8 $189K
G9 $209K

Teknisk Rekrutterer

Teknisk Programleder
L5 $349K
L6 $499K
Finansanalytiker
Median $301K
Projektleder
Median $200K
Marketing
Median $300K
Programleder
Median $330K
Forretningsanalytiker
Median $33.5K
Dataanalytiker
Median $157K
Juridisk
Median $275K

Juridisk Rådgiver

Salg
Median $100K
Data Science Leder
Median $620K
Administrativ Assistent
Median $155K
Forretningsudvikling
Median $130K
IT-teknolog
Median $230K
UX Researcher
Median $340K
Revisor
$190K

Teknisk Bogholder

Forretningsdrift
$349K
Forretningsdriftsleder
$267K
Tekstforfatter
$246K
Human Resources
$126K
Marketing Operations
$367K
Maskiningeniør
$295K
People Operations
$402K
Produktdesign Leder
$348K
Omsætningsoperationer
$266K
Salgsingeniør
$71.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$117K
Optjeningsplan

35%

ÅR 1

30%

ÅR 2

20%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 35% optjenes i 1st-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Airbnb er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Airbnb er Software Ingeniør at the G11 level med en årlig samlet kompensation på $836,108. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Airbnb er $301,000.

