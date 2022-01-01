Virksomhedsoversigt
Pinterest Lønninger

Pinterest's løn spænder fra $55,210 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $1,154,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Pinterest. Sidst opdateret: 8/26/2025

$160K

Software Ingeniør
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Software Engineering Leder
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktleder
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktdesigner
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Designer

Salg
Median $204K

Kundeansvarlig

Teknisk Programleder
Median $265K
Forretningsanalytiker
Median $163K
Dataanalytiker
Median $300K
Finansanalytiker
Median $152K
Projektleder
Median $156K
UX Researcher
Median $275K
Forretningsdrift
Median $213K
Data Science Leder
Median $525K
Marketing
Median $261K
Programleder
Median $174K
Human Resources
Median $160K
Revisor
$715K

Teknisk Bogholder

Forretningsdriftsleder
$176K
Forretningsudvikling
$157K
Stabschef
$211K
Virksomhedsudvikling
$896K
Kundeservice
$56.5K
Grafisk Designer
$196K
IT-teknolog
$55.2K
Juridisk
$117K
Marketing Operations
$214K
Partnerleder
$91.6K
Produktdesign Leder
$249K
Rekrutterer
$76.2K
Salgsingeniør
$219K
Samlede Belønninger
$283K
Venturekapitalist
$159K
Optjeningsplan

50%

ÅR 1

33%

ÅR 2

17%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 17% optjenes i 3rd-ÅR (4.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Pinterest er Software Engineering Leder at the M18 level med en årlig samlet kompensation på $1,154,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pinterest er $248,750.

