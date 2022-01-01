Coinbase Lønninger

Virksomhedsoversigt
Coinbase's løn spænder fra $69,345 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $1,186,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Coinbase. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Software Ingeniør
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Krypto Ingeniør

Produktleder
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktdesigner
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaktionsdesigner

UX Designer

Data Scientist
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Teknisk Programleder
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Software Engineering Leder
M6 $560K
M7 $772K
Cybersikkerhedsanalytiker
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Human Resources
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Produktmarketing Manager

Programleder
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektleder
IC5 $213K
IC6 $346K
Finansanalytiker
Median $214K
Dataanalytiker
Median $175K
Forretningsudvikling
Median $477K
Juridisk
Median $526K
IT-teknolog
Median $240K
Data Science Leder
Median $380K
Administrativ Assistent
$143K
Forretningsdrift
$200K
Forretningsanalytiker
$263K
Kundeservice
$69.3K
Kundeservice Operations
$135K
Kundesucces
$352K
Ledelseskonsulent
$335K
Marketing Operations
$550K
Rekrutterer
$228K
Salg
$213K
Løsningsarkitekt
$219K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $262K
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Coinbase er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Coinbase er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Coinbase er Software Ingeniør at the IC8 level med en årlig samlet kompensation på $1,186,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Coinbase er $268,745.

Andre ressourcer