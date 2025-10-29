Virksomhedsoversigt
Blitz
Blitz Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos Blitz udgør i alt $145K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Blitz's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Blitz
Software Engineer
Los Angeles, CA
Total per år
$145K
Niveau
L3
Grundløn
$145K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Blitz?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Blitz in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $188,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blitz for Softwareingeniør rollen in United States er $145,000.

