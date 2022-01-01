Seznam společností
Platy ve společnosti PNC se pohybují od $47,760 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $218,900 pro pozici Právní oddělení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Softwarový inženýr
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Datový analytik
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Produktový manažer
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodní analytik
C2 $86.2K
C3 $115K
Manažer softwarového inženýrství
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Finanční analytik
Median $105K
Projektový manažer
Median $90.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $75K
Datový analytik
Median $105K
Informační technolog (IT)
Median $116K
Investiční bankéř
Median $144K
Prodej
Median $110K
Produktový designér
Median $123K
Účetní
$66.7K
Administrativní asistent
$70.4K
Obchodní rozvoj
$98.5K
Zákaznický servis
$47.8K
Manažer datové vědy
$186K
Lidské zdroje
$206K
Právní oddělení
$219K
Manažerský konzultant
$49.2K
Strojní inženýr
$75.4K
Realitní makléř
$116K
Personalista
$79.6K
Architekt řešení
$159K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Technický programový manažer
$74.7K
UX výzkumník
$64.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PNC je Právní oddělení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $218,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNC je $102,856.

