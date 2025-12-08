Seznam společností
PNC
Kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti PNC činí $67K year pro C4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$44.6K - $53.9K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$41.7K$44.6K$53.9K$56.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$67K
$65K
$0
$2K
Jaké jsou kariérní úrovně u PNC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti PNC in United States představuje roční celkovou odměnu $67,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNC pro pozici Manažerský konzultant in United States je $41,650.

Další zdroje

