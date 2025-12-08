Seznam společností
PNC
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

PNC Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti PNC se pohybuje od $76K year pro C1 do $146K year pro C4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $86.3K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
Software Engineer
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
Senior Software Engineer
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
Principal Software Engineer
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Zobrazit 3 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u PNC?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti PNC in United States představuje roční celkovou odměnu $145,847. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNC pro pozici Softwarový inženýr in United States je $85,800.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro PNC

Související společnosti

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.