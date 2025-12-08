Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti PNC se pohybuje od $76K year pro C1 do $146K year pro C4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $86.3K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
