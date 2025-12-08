Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti PNC se pohybuje od $81.3K year pro C1 do $149K year pro C5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $105K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
