PNC
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

PNC Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti PNC se pohybuje od $81.3K year pro C1 do $149K year pro C5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $105K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
Associate Product Manager
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
Product Manager
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
Senior Product Manager
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
Zobrazit 3 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u PNC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti PNC in United States představuje roční celkovou odměnu $149,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNC pro pozici Produktový manažer in United States je $102,000.

Další zdroje

