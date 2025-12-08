Seznam společností
PNC
PNC Obchodní analytik Platy

Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti PNC se pohybuje od $62.5K year pro C1 do $113K year pro C3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $95K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PNC. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
Associate Business Analyst
$62.5K
$60K
$0
$2.5K
C2
Business Analyst
$86.2K
$83.4K
$0
$2.8K
C3
Senior Business Analyst
$113K
$106K
$0
$7.3K
C4
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u PNC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti PNC in United States představuje roční celkovou odměnu $135,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNC pro pozici Obchodní analytik in United States je $90,000.

Další zdroje

