Seznam společností
GovTech
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

GovTech Platy

Platy ve společnosti GovTech se pohybují od $8,514 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $163,213 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GovTech. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $95.1K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Produktový manažer
Median $105K
Datový vědec
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktový designér
Median $73.2K

UX designér

Obchodní analytik
Median $76.9K
Projektový manažer
Median $110K
Manažer softwarového inženýrství
Median $163K
Datový analytik
$8.5K
Lidské zdroje
$82.1K
Programový manažer
$117K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$69.6K
Architekt řešení
$103K

Datový architekt

Technický programový manažer
$74.6K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GovTech je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $163,213. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GovTech je $95,115.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GovTech

Související společnosti

  • Stripe
  • Google
  • Databricks
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje