Seznam společností
GovTech
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažer

  • Všechny platy Projektový manažer

GovTech Projektový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Projektový manažer in Singapore ve společnosti GovTech činí celkem SGD 145K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GovTech. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 145K
Pozice
L2
Základní
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 31.3K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GovTech?

SGD 211K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Projektový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

ለProjektový manažer በGovTech in Singapore የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የSGD 195,953 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGovTech ለProjektový manažer ሚና in Singapore የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ SGD 135,144 ነው።

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GovTech

Související společnosti

  • PayPal
  • Databricks
  • Roblox
  • Flipkart
  • Apple
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje