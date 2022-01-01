Seznam společností
Pinterest
Pinterest Platy

Platy ve společnosti Pinterest se pohybují od $55,210 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $1,154,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Pinterest. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Manažer softwarového inženýrství
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktový manažer
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktový designér
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX designér

Prodej
Median $204K

Manažer klienta

Technický programový manažer
Median $265K
Obchodní analytik
Median $163K
Datový analytik
Median $300K
Finanční analytik
Median $152K
Projektový manažer
Median $156K
UX výzkumník
Median $275K
Obchodní operace
Median $213K
Manažer datové vědy
Median $525K
Marketing
Median $261K
Programový manažer
Median $174K
Lidské zdroje
Median $160K
Účetní
$715K

Technický účetní

Manažer obchodních operací
$176K
Obchodní rozvoj
$157K
Vedoucí štábu
$211K
Korporátní rozvoj
$896K
Zákaznické služby
$56.5K
Grafický designér
$196K
IT specialista
$55.2K
Právní
$117K
Marketingové operace
$214K
Manažer partnerů
$91.6K
Manažer produktového designu
$249K
Personalista
$76.2K
Obchodní inženýr
$219K
Celková odměna
$283K
Venture kapitalista
$159K
Plán nabývání

50%

ROK 1

33%

ROK 2

17%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pinterest podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 17% nabývá v 3rd-ROK (4.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pinterest podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pinterest podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Pinterest je Manažer softwarového inženýrství at the M18 level s roční celkovou odměnou $1,154,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pinterest je $248,750.

