Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Singapore ve společnosti GovTech činí celkem SGD 215K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GovTech. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 215K
Pozice
J
Základní
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GovTech?

SGD 211K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat data

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti GovTech in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 263,686. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GovTech pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Singapore je SGD 234,690.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro GovTech

