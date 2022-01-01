Seznam společností
Snap
Snap Platy

Platy ve společnosti Snap se pohybují od $61,215 celkové roční kompenzace pro pozici Důvěra a bezpečnost na dolním konci až po $1,472,985 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Softwarový inženýr virtuální reality

Výzkumný vědec

Datový vědec
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktový manažer
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Manažer softwarového inženýrství
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Technický programový manažer
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Prodej
Median $235K

Vedoucí klienta

Manažer klienta

Produktový designér
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX designér

Personalista
L3 $146K
L4 $162K

Technický náborář

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Manažer produktového marketingu

Programový manažer
Median $260K
Účetní
Median $150K

Technický účetní

IT specialista
Median $165K
Strojní inženýr
Median $352K
Obchodní analytik
$90.5K
Obchodní rozvoj
$304K
Operace zákaznických služeb
$79.9K
Datový analytik
$144K
Manažer datové vědy
$302K
Finanční analytik
$234K
Hardwarový inženýr
$144K
Právní
$120K
Manažerský konzultant
$377K
Marketingové operace
$176K
Optický inženýr
$527K
Manažer partnerů
$643K
Manažer produktového designu
$570K
Projektový manažer
$98K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$159K
Důvěra a bezpečnost
$61.2K
Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)

  • 13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Snap je Manažer softwarového inženýrství at the L8 level s roční celkovou odměnou $1,472,985. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap je $302,575.

