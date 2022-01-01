Snap Platy

Platy ve společnosti Snap se pohybují od $61,215 celkové roční kompenzace pro pozici Důvěra a bezpečnost na dolním konci až po $1,472,985 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.
100%
ROK 1
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)
33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)
13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.