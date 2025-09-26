Seznam společností
GovTech
Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in Singapore ve společnosti GovTech činí celkem SGD 96.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GovTech. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 96.4K
Pozice
L1
Základní
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GovTech?

SGD 211K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
UX designér

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti GovTech in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 155,811. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GovTech pro pozici Produktový designér in Singapore je SGD 86,198.

