GovTech
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

GovTech Datový vědec Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in Singapore ve společnosti GovTech činí celkem SGD 132K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti GovTech. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 132K
Pozice
L2
Základní
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u GovTech?

SGD 211K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti GovTech in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 147,301. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GovTech pro pozici Datový vědec in Singapore je SGD 123,336.

Další zdroje