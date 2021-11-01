Directori d'empreses
Travelers
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Travelers Salaris

El salari de Travelers oscil·la entre $51,299 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $281,585 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Travelers. Darrera actualització: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Científic de Dades
Median $135K
Actuari
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gestor de Producte
Median $163K
Gestor de Projectes
Median $155K
Subscriptor
Median $121K
Vendes
Median $132K
Dissenyador de Producte
Median $96K
Comptable
$86.6K
Analista de Negoci
$86.9K
Servei al Client
$84K
Operacions de Servei al Client
$64.3K
Analista de Dades
$95.5K
Gestor de Ciència de Dades
$179K
Analista Financer
$51.3K
Enginyer Geològic
$79.6K
Dissenyador Gràfic
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$282K
Arquitecte de Solucions
$261K

Data Architect

Gestor de Programes Tècnics
$129K
Capitalista de Risc
$98.5K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Travelers és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $281,585. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Travelers és $129,350.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Travelers

Empreses relacionades

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos