CoStar Group Salaris

El salari de CoStar Group oscil·la entre $60,000 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $241,200 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CoStar Group. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer DevOps

Científic de Dades
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Dissenyador de Producte
Median $105K

Dissenyador UX

Gestor de Producte
Median $130K
Servei al Client
Median $60K
Màrqueting
Median $82K
Analista de Negoci
$197K
Desenvolupament de Negoci
$134K
Analista de Dades
$144K
Analista Financer
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operacions de Màrqueting
$61.6K
Vendes
$149K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $230K
Gestor de Programes Tècnics
$241K
Capitalista de Risc
$114K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A CoStar Group, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a CoStar Group és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $241,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CoStar Group és $132,000.

