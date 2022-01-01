Directori d'empreses
Morgan Stanley
Morgan Stanley Salaris

El salari de Morgan Stanley oscil·la entre $21,750 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $399,990 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Morgan Stanley. Darrera actualització: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Banquer d'Inversions
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analista de Negoci
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Científic de Dades
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Investigador Quantitatiu

Analista Financer
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Gestor de Producte
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Gestor d'Enginyeria de Programari
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Gestor de Projectes
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operacions de Negoci
Median $66.8K
Gestor de Programes Tècnics
Median $191K
Comptable
Median $115K

Technical Accountant

Vendes
Median $150K
Arquitecte de Solucions
Median $265K

Data Architect

Recursos Humans
Median $160K
Jurídic
Median $187K
Capitalista de Risc
Median $120K

Associat

Analista

Màrqueting
Median $120K
Assistent Administratiu
$99.5K
Gestor d'Operacions de Negoci
$296K
Desenvolupament de Negoci
$92.5K
Servei al Client
$50.1K
Èxit del Client
$49.2K
Analista de Dades
$58.6K
Enginyer de Maquinari
$400K
Consultor de Gestió
Median $60K
Operacions de Màrqueting
$63.5K
Gestor de Disseny de Producte
$129K
Gestor de Programes
$196K
Reclutador
$161K
Assumptes Regulatoris
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Investigador UX
$99.5K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Morgan Stanley és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $399,990. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Morgan Stanley és $128,175.

