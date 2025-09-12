Directori d'empreses
Santander
Santander Salaris

El salari de Santander oscil·la entre $27,604 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $355,215 per a un Consultor de Gestió a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Santander. Darrera actualització: 11/15/2025

Comptable
$31.9K
Científic de Dades
$27.6K
Analista Financer
$32.3K

Banquer d'Inversions
$59.4K
Consultor de Gestió
$355K
Gestor de Producte
$76.2K
Enginyer de Programari
$43.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$218K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Santander és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $355,215. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Santander és $51,236.

