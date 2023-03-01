Directori d'Empreses
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Salaris

El rang de salaris de Intesa Sanpaolo varia de $15,558 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $93,254 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Intesa Sanpaolo. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $47.7K

Enginyer de programari backend

Analista Financer
$15.6K
Recursos Humans
$81.1K

Gerent de Projecte
$85.7K
Analista de Ciberseguretat
$80.1K
Arquitecte de Solucions
$93.3K
Redactor Tècnic
$39.8K
PMF

El rol més ben pagat informat a Intesa Sanpaolo és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $93,254. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Intesa Sanpaolo és de $80,056.

