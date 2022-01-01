UBS Salaris

Directori d'empreses
El salari de UBS oscil·la entre $22,039 en compensació total anual per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda baixa fins a $230,974 per a un Gestor de Programes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de UBS. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Desenvolupador Quantitatiu

Científic de Dades
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Investigador Quantitatiu

Banquer d'Inversions
Analyst $136K
Associate Director $210K

Analista Financer
Median $110K
Analista de Negoci
Median $110K
Gestor de Producte
Median $138K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $175K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $64.2K
Consultor de Gestió
Median $82.5K
Gestor de Projectes
Median $150K
Arquitecte de Solucions
Median $206K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $106K
Gestor de Programes Tècnics
Median $173K
Analista de Ciberseguretat
Median $108K
Comptable
$44.6K
Assistent Administratiu
$80.4K
Operacions de Negoci
$109K
Desenvolupament de Negoci
$76.3K
Cap d'Estat Major
$159K
Analista de Dades
$162K
Gestor de Ciència de Dades
$22K
Recursos Humans
$164K
Jurídic
$159K
Dissenyador de Producte
$143K
Gestor de Disseny de Producte
$28.3K
Gestor de Programes
$231K
Reclutador
$148K
Vendes
$159K
Compensacions Totals
$157K
Investigador UX
$137K
Altres recursos