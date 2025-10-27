Directori d'empreses
Raptor Technologies
Raptor Technologies Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Raptor Technologies oscil·la entre $194K i $283K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Raptor Technologies. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

$223K - $254K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$194K$223K$254K$283K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Raptor Technologies in United States és una compensació total anual de $283,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Raptor Technologies per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $194,400.

Altres recursos