Monarch Tractor
Monarch Tractor Salaris

El salari de Monarch Tractor oscil·la entre $125,625 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $260,295 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Monarch Tractor. Darrera actualització: 9/16/2025

$160K

Gestor de Programes Tècnics
Median $168K
Enginyer Mecànic
$143K
Gestor de Producte
$144K

Enginyer de Programari
$126K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$260K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Monarch Tractor és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $260,295. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Monarch Tractor és $144,218.

