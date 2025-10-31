Directori d'empreses
Capital One
Capital One Èxit del Client Salaris

La compensació total mitjana de Èxit del Client in United States a Capital One oscil·la entre $153K i $209K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$164K - $198K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$153K$164K$198K$209K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
Options

A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Èxit del Client a Capital One in United States és una compensació total anual de $208,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Capital One per al rol de Èxit del Client in United States és $153,000.

