Blackstone Salaris

El rang de salaris de Blackstone varia de $40,903 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $300,000 per a Capitalista de Risc a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blackstone. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Enginyer de Programari
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Analista Financer
Median $110K
Capitalista de Risc
Median $300K

Associat

Analista

Científic de Dades
Median $150K
Gestor de Producte
Median $155K
Analista de Dades
Median $135K
Analista de Negocis
$40.9K
Desenvolupament de Negocis
$133K
Èxit del Client
$109K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$139K
Banquer d'Inversions
$168K
Legal
$219K
Màrqueting
$199K
Gerent de Projecte
$48K
Analista de Ciberseguretat
$136K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$207K
Arquitecte de Solucions
$60.6K
PMF

El rol con mayor salario reportado en Blackstone es Capitalista de Risc con una compensación total anual de $300,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Blackstone es $146,731.

