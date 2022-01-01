Directori d'empreses
Capital One
Capital One Salaris

El salari de Capital One oscil·la entre $46,000 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $523,333 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Capital One. Darrera actualització: 9/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Enginyer iOS

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Software de Seguretat

Científic de Recerca

Gestor de Producte
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analista de Negoci
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analista de Dades
Median $120K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Científic de Dades
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Gestor de Projectes
Median $110K
Dissenyador de Producte
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Dissenyador UX

Dissenyador Mòbil

Analista Financer
Median $120K

Analista de Risc

Analista de Frau

Gestor de Ciència de Dades
Median $251K
Analista de Ciberseguretat
Median $175K

Analista de Risc Tecnològic

Recursos Humans
Median $110K
Gestor de Programes Tècnics
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Reclutador
Median $120K
Arquitecte de Solucions
Median $265K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Capitalista de Risc
Median $152K

Principal

Associat

Cap d'Estat Major
Median $150K
Vendes
Median $184K
Comptable
Median $100K

Comptable Tècnic

Consultor de Gestió
Median $118K
Operacions de Negoci
Median $177K
Servei al Client
Median $46K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $158K
Màrqueting
Median $77.3K
Gestor de Programes
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Investigador UX
Median $133K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $90.5K
Banquer d'Inversions
Median $110K
Desenvolupament de Negoci
Median $136K
Operacions de Màrqueting
Median $96K
Assistent Administratiu
$65.5K
Desenvolupament Corporatiu
$166K
Èxit del Client
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Dissenyador Gràfic
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
Options

A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

Altres recursos