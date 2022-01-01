Directori d'empreses
Airtel India
Airtel India Salaris

El salari de Airtel India oscil·la entre $3,631 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $113,207 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Airtel India. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Gestor de Producte
Median $42K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $113K

Científic de Dades
Median $36.8K
Analista de Negoci
Median $21.3K
Desenvolupament de Negoci
$45.5K
Analista de Dades
$35.2K
Analista Financer
$7.5K
Recursos Humans
$16.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$4.4K
Màrqueting
$56.1K
Operacions de Màrqueting
$3.6K
Dissenyador de Producte
Median $29K
Gestor de Disseny de Producte
$67.8K
Gestor de Projectes
$34.2K
Vendes
$14.7K
Analista de Ciberseguretat
$12K
Arquitecte de Solucions
$49.4K

Arquitecte de Dades

Recompenses Totals
$25.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Airtel India és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $113,207. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Airtel India és $31,578.

