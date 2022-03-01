Directori d'Empreses
MTS
MTS Salaris

El rang de salaris de MTS varia de $13,866 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $83,421 per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de MTS. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Enginyer d'iOS

Enginyer de programari frontend

Enginyer d'aprenentatge automàtic

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Enginyer de dades

Enginyer de DevOps

Científic de Dades
Median $35K
Analista de Negocis
Median $30.6K

Analista de Dades
Median $14.7K
Dissenyador de Producte
Median $30.4K
Gestor de Producte
Median $48.4K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $66.7K
Gerent de Projecte
Median $13.9K
Gerent de Ciència de Dades
Median $83.4K
Assistent Administratiu
$81.1K
Analista Financer
$18.7K
Recursos Humans
$16.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$57.3K
Consultor de Gestió
$47.6K
Màrqueting
$27.3K
Gerent de Disseny de Producte
$68.3K
Arquitecte de Solucions
$61.9K
Gerent de Programa Tècnic
$44.5K
PMF

El rol més ben pagat informat a MTS és Gerent de Ciència de Dades amb una compensació total anual de $83,421. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a MTS és de $44,476.

