Directori d'Empreses
BT
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

BT Salaris

El rang de salaris de BT varia de $7,650 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $256,275 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BT. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $20.3K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $43.6K
Cap de Gabinet
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Servei al Client
$29.2K
Analista de Dades
$7.7K
Gerent de Ciència de Dades
$47.8K
Científic de Dades
$17.5K
Analista Financer
$88.3K
Enginyer de Maquinari
$119K
Recursos Humans
$48.4K
Legal
$184K
Màrqueting
$107K
Dissenyador de Producte
$42.7K
Gestor de Producte
$73.2K
Gerent de Programa
$113K
Gerent de Projecte
$9.4K
Vendes
$256K
Analista de Ciberseguretat
$80.1K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$61K
Arquitecte de Solucions
$52.3K

Arquitecte de dades

Gerent de Programa Tècnic
$74.2K
Redactor Tècnic
$10.9K
Investigador UX
$81.5K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a BT és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $256,275. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a BT és de $61,004.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a BT

Empreses relacionades

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos