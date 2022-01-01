Directori d'empreses
Airtel India
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Airtel India que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Airtel India is the second largest provider of mobile telephony and second largest provider of fixed telephony in India, and is also a provider of broadband and subscription television services.

    airtel.in
    Lloc web
    1995
    Any de fundació
    34,958
    Núm. d'empleats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Airtel India

    Empreses relacionades

    • Vodafone
    • BT
    • Safaricom
    • MTS
    • Sprint
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos