Ingram Micro Заплати

Диапазонът на заплатите на Ingram Micro варира от $10,091 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $264,924 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ingram Micro. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $10.1K
Продуктов дизайнер
Median $168K

UX дизайнер

Експерт по данни
Median $83.9K

Бизнес анализатор
$186K
Финансов анализатор
$127K
Информационен технолог (ИТ)
$146K
Маркетинг
$101K
Продуктов мениджър
$83.6K
Ръководител на проект
$119K
Продажби
$72.5K
Търговски инженер
$20.7K
Ръководител софтуерно инженерство
$81K
Архитект на решения
$265K
Технически ръководител на програма
$176K
UX изследовател
$77.4K
Рисков инвеститор
$66.7K
ЧЗВ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ingram Micro est Архитект на решения at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $264,924. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ingram Micro est de $92,702.

