  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

Ingram Micro Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Ingram Micro възлiza на $183K на year за Principal Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $165K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ingram Micro. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Вижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в Ingram Micro?

Включени длъжности

UX дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Ingram Micro in United States е с годишно общо възнаграждение от $220,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ingram Micro за позицията Продуктов дизайнер in United States е $161,197.

Други ресурси