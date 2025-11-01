Директория на компаниите
Ingram Micro
Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Ingram Micro варира от ₹925K на year за Software Engineer II до ₹1.65M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.11M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ingram Micro. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ingram Micro in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,650,438. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ingram Micro за позицията Софтуерен инженер in India е ₹728,800.

Други ресурси