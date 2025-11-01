Директория на компаниите
Ingram Micro
Ingram Micro Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Canada в Ingram Micro възлиза на CA$117K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ingram Micro. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна заплата
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$117K
Ниво
Основна
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$8.1K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Ingram Micro in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$153,120. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ingram Micro за позицията Специалист по данни in Canada е CA$118,667.

