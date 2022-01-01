Директория на компаниите
Domo
Domo Заплати

Заплатата в Domo варира от $22,928 общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $183,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Domo. Последно актуализирано: 10/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $155K
Продуктов дизайнер
Median $115K

ЮИкс дизайнер

Продуктов мениджър
Median $183K

Маркетинг
Median $183K
Административен асистент
$44.8K
Специалист по данни
$125K
Графичен дизайнер
$22.9K
Рекрутър
$141K
Продажби
$163K
Мениджър софтуерно инженерство
$159K
Технически програмен мениджър
$77.4K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Domo, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Domo е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $183,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Domo е $140,700.

