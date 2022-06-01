Директория на компаниите
3Pillar Global
Работите тук? Заявете вашата компания

3Pillar Global Заплати

Заплатата в 3Pillar Global варира от $46,892 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $217,905 за Успех на клиентите в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 3Pillar Global. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $47.9K

Фул-стак софтуер инженер

Успех на клиентите
$218K
Продуктов дизайнер
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продуктов мениджър
$46.9K
Проектен мениджър
$51.1K
Продажби
$80.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$60.4K
Технически програмен мениджър
$107K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en 3Pillar Global es Успех на клиентите at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,905. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global es $70,384.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 3Pillar Global

Свързани компании

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси