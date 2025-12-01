Директория на компаниите
3Pillar Global
3Pillar Global Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в 3Pillar Global варира от $89.6K до $125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$97.2K - $118K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.6K$97.2K$118K$125K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в 3Pillar Global in United States е с годишно общо възнаграждение от $125,280. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Pillar Global за позицията Мениджър на технически програми in United States е $89,640.

Други ресурси

