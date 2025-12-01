Директория на компаниите
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$74.7K - $90.3K
Czech Republic
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$69.7K$74.7K$90.3K$95.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в 3Pillar Global in Czech Republic е с годишно общо възнаграждение от CZK 2,033,956. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Pillar Global за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Czech Republic е CZK 1,490,398.

Други ресурси

